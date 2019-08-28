Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem /28 Ağustos 2019 19:57

[FLAŞ] Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.

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Marmaris'te yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremi hissettiklerine dair paylaşım yaptılar.




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