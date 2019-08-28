Samanyolu Haber
[FLAŞ] Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
[FLAŞ] Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem
/
28 Ağustos 2019 19:57
[FLAŞ] Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.
SHABER3.COM
Marmaris'te yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremi hissettiklerine dair paylaşım yaptılar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
[FLAŞ] Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Sonraki Haber >>
Yeni Bamteli yayınlandı
Farklı beldelerden gelen kadınlara hitaben yapılan sohbet, bu haftanın Bamteli olarak http://ozgurherkul.org...
Konteyner insanların üzerine düştü
Konteyner sokaktaki kablolara takıldı ve sokaktan geçenlerin üzerine doğru düştü. Konteyner bir...
Motorsiklet sürücüsünün zor anları
Görüntüler Çin'den ... Bir kamyon sokaktan çıkarken kör noktada bir motorsiklet sürücüsünü...
MEB'den özel okulları kurtarma operasyonu
Eğitim sistemini bir türlü yerleştiremeyen Türkiye, değişen sistemini sürekli yeniliyor. Özel...
Ahmet Davutoğlu katıldığı programda böyle açıkladı
İşte TV5'te Suat Toktaş'ın sunduğu 'Düşünme Vakti' programında Mustafa Yılmaz, Özlem Akarsu...
İBB'de işten çıkarma: BELTUR'dan 175 kişinin işine son verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELTUR'da 175 kişinin gönderilen kısa mesajla...
Bunu alırsanız limuzin hediye!
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin İdlib...
Suudi işadamı "yanlışlıkla" iki uçak aldı
Oğluna doğum günü hediyesi olarak küçük bir uçak almak isteyen Suudi Arabistanlı işadamı Airbus...
Şule Yüksel Şenler vefat etti
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler yaklaşık beş aydır tedavi gördüğü hastanede bugün vefat...
"Saraya bağlı polisler ajanlık teklif ediyor" iddiası
Kısa süreli kaçırılıp ajanlık teklif edilme olayları bu kez Mersin’de ortaya çıktı. Emniyet'teki...
TOKİ kampanyası manzarayı çizdi: 210 bin beklerken 8 bin başvuru geldi
TOKİ’nin toplam 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması beklenilen indirim kampanyasından...
[FLAŞ] Rusya: SU-35 ve SU-57 uçaklarının Türkiye'ye teslimi görüşülüyor
Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle...
Tweet
Yeni Bamteli yayınlandı
Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu
Konteyner insanların üzerine düştü
Motorsiklet sürücüsünün zor anları
Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!
Arızalı sileceğe ipli çözüm!
Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun
Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu
Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
MEB'den özel okulları kurtarma operasyonu
Bunu alırsanız limuzin hediye!
"Saraya bağlı polisler ajanlık teklif ediyor" iddiası
Kayyım o gümüşçünün babasını daire başkanı yaptı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
00:46:38