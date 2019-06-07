NATO Avrupa Komutanı: S400 ve F35'leri bir arada kullanmak söz konusu değil

Birleşik Arap Emirlikleri'nde İngilizce yayın yapan The National gazetesinin haberine göre, Slovakya'da Küresel Güvenlik Forumu GLOBSEC'te konuşan Wolters, S-400'lerin teknik parametrelerinin F-35'lerle bir arada çalışma imkanı sunmadığını, bu iki sistemin birbiriyle 'aynı dili konuşamayacağını' söyledi.







'F-35'LERİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR'





S-400 ile F-35'i bir arada kullanma ve böylece F-35'in potansiyelini ortaya çıkarma çabası gördüklerini belirten Wolters, "F-35'lerin imkan ve kabiliyetleri hakkındaki bilgileri Ruslarla paylaşmak istemediğimizi söylemek isterim" dedi.





'TÜRKİYE İLE ORTAK NOKTALAR İHTİLAFLARDAN DAHA FAZLA'





S-400'lerin NATO sistemlerine entegre olamayacağını da savunan Wolters, Türkiye ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerde ortak noktaların ihtilaflardan daha fazla olduğunu kaydetti.





Daha önce Wolters, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemleri alma eğiliminde olmasına rağmen ABD'nin Türkiye'yle müttefiklik ilişkilerini korumak istediğini söylemişti.