Samanyolu Haber /Dünya / NATO Avrupa Komutanı: S400 ve F35'leri bir arada kullanmak söz konusu değil /07 Haziran 2019 14:43

NATO Avrupa Komutanı: S400 ve F35'leri bir arada kullanmak söz konusu değil

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SECEUR) Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters, Türkiye'den Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı S-400 füze savunma sistemlerinin Amerikan F-35 savaş uçaklarıyla bir arada kullanılamayacağını söyledi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde İngilizce yayın yapan The National gazetesinin haberine göre, Slovakya'da Küresel Güvenlik Forumu GLOBSEC'te konuşan Wolters, S-400'lerin teknik parametrelerinin F-35'lerle bir arada çalışma imkanı sunmadığını, bu iki sistemin birbiriyle 'aynı dili konuşamayacağını' söyledi.

'F-35'LERİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR'

S-400 ile F-35'i bir arada kullanma ve böylece F-35'in potansiyelini ortaya çıkarma çabası gördüklerini belirten Wolters, "F-35'lerin imkan ve kabiliyetleri hakkındaki bilgileri Ruslarla paylaşmak istemediğimizi söylemek isterim" dedi.

'TÜRKİYE İLE ORTAK NOKTALAR İHTİLAFLARDAN DAHA FAZLA'

S-400'lerin NATO sistemlerine entegre olamayacağını da savunan Wolters, Türkiye ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerde ortak noktaların ihtilaflardan daha fazla olduğunu kaydetti.

Daha önce Wolters, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemleri alma eğiliminde olmasına rağmen ABD'nin Türkiye'yle müttefiklik ilişkilerini korumak istediğini söylemişti.
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