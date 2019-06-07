Obama çiftinin tatlı telaşı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama mobil cihazlarda popüler müzik dinleme uygulaması olan Spotify üzerinden yayın yapacak.





Spotify yayınının hedefi ise "geliştirmek, üretmek ve çok fazla dile getirilmeyen şeyleri dile getirmek" şeklinde özetlendi.





YAYIN TARİHİ OLARAK 2020 YILI BELİRLENDİ





Amerikan medyasında yer alan habere göre yayınların içeriği hakkında çok fazla ayrıntı vermeyen Higher Ground şirketinin tarih olarak 2020'yi belirlediği belirtildi.





Ayrıca, yapılacak yayınlara herkesin Spotify uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi.





Barack Obama (sağda), 2008-2012 ve 2012-2016 döneminde ABD'de başkanlık görevini üstlenmişti. Aynı dönemde eşi Michelle Obama sivil toplum faaliyetleri ile öne çıkmıştı.





"ONLARLA ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ OLACAK"





Spotify İçerik Şefi Dawn Ostroff'un yapılacak yayınlara dair, "Barack Obama ve Michelle Obama, dünyadaki en önemli iki seslerden. Onlarla çalışmak ve seslerini uluslararası kamuoyuna duyurmak Spotify için gurur verici olacak" ifadelerini kullandı.