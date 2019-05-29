Samanyolu Haber /Gündem / NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı /29 Mayıs 2019 21:21

NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı

ABD ile Türkiye’nin arasında gerginliklere neden olan NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı

SHABER3.COM

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre Gölge’nin eşi NASA’da çalışan eşinin serbest bırakıldığını Reuters’a açıkladı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİ

ABD ile Türkiye’nin arasında gerginliklere neden olan NASA çalışanı Serkan Gölge’nin aynı zaman ABD vatandaşlığı da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Rahip Brunson ve tutuklu yargılanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile birlikte Türkiye’den istenen Serkan Gölge’nin serbest kalması ile ABD’nin Türkiye’den istediği üç kişiden ikisi teslim edilmiş olacak.


SERKAN GÖLGE KİMDİR?

Serkan Gölge, eşi ve iki çocuğuyla aile ziyareti için gittiği Hatay'da 2016 yılında darbe girişiminden bir hafta sonra ihbar üzerine tutuklanmıştı.

Gölge tutuklanmadan önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde çalışıyordu. Gölge, uzay radyasyonunun astronotlar üzerindeki etkisini araştırıyordu.
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