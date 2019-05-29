Misafirhaneler AKP'ye 'rezerve’ edildi

Kanser hastası muhafız memuruna verilmeyen misafirhane odalarında milletvekillerinin konakladığının ortaya çıkışının ardından, İstanbul’daki Orman Müdürlüğü misafirhanesinin de İstanbul seçimine kadar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla misafir alımına kapatıldığı belirlendi.







Kanser tedavisi gören bir orman muhafızına Ankara Orman Müdürlüğü misafirhanesinde “yer yok” denilen odalarda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla vekillerin kaldığının ortaya çıkmasının ardından yeni bir skandal daha yaşandı.





Bu kez de, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün Maslak’ta Fatih Ormanı bölgesindeki misafirhanesinin Pakdemirli’nin talimatıyla İstanbul seçimine kadar kapatıldığı belirtildi. Pakdemirli’nin yetkisinde olan birçok misafirhanede de aynı uygulama yapıldığı öğrenildi. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş’un verdiği bilgelere göre; misafirhane yetkilileri, 21 odalı misafirhanenin 24 Haziran’a kadar kurum personeline kapalı olacağını belirtti. Pakdemirli, misafirhane yetkililerine, “1 Haziran ile 24 Haziran arası odaların boşaltılması ve bu aralıkta misafirhanenin kapatılması” talimatını verdi.





AKP’LİLER KALACAK





Yetkililerin “Kim kalacak” sorusuna ise Bakanlıktan “Bakan Bey’in misafirleri kalacak, Bakanın rezervasyonu olarak yazın” yanıtı verildi. Durmuş, “Orada da AKP il, ilçe teşkilatları ve parti görevlileri kalacağı duyumlarını alıyoruz. İstanbul seçiminde seçim çalışması yapmaya gelen parti yetkilileri bu misafirhanelerde kalacak. Ankara’da yapılanın aynısı İstanbul’da da yapılıyor. Orada kimlerin kalacağını öğrendiğimiz an sendika olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması da yapacağız. Bu kurum, birilerinin seçim çalışması uğruna peşkeş çekilemez” dedi.





Öte yandan, yine Pakdemirli’nin talimatı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Su İşleri’nin (DSİ) İstanbul’daki misafirhanelerinin de 24 Haziran’a kadar misafir alımına kapatıldığı öğrenildi.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Beşiktaş’taki misafirhanesine de seçime kadar boşaltma ve misafir kabul etmeme emri verildi.