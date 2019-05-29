İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulunda bir konuşma gerçekleştirdi. Lütfü Türkkan konuşmasında elektrik faturasından TRT’ye ayrılan katkı payını ve TRT’nin son zamanlarda gerçekleştirdiği personel alma - çıkarma işlemlerini eleştirdi.







“Ben TRT ile alakalı hep söylüyorum, orası İbrahim Eren’in çiftliği gibi olmuş” açıklamasında bulunan Lütfü Türkkan, "İbrahim Eren kadro fazla diye adamları dışarı koyuyor bir bakıyorsunuz belediyelerden gelen adamları bu sefer yine oraya alıyor. Kadro fazlaysa bu adamları aldın? Kadro azsa bu adamları niye çıkardın? Enteresan bir durum gerçekten. Halit Eren’in oğlu İbrahim’in çiftliği gibi olmuş burası. İbrahim istediği gibi at koşturuyor” ifadelerini kullandı.





Türkkan konuşmasında, elektrik faturasında yer alan TRT payına ilişkin de eleştirilerde bulunarak “Bu arada elektrik ödeyen her vatandaşın da faturasından İbrahim’in çiftliğine vergi veriyoruz. Zaten vatandaş elektrik parasını ödemekte zorlanıyor. Vatandaşın gelen elektrik faturası karşısında yüzü mahzun, Bir de İbrahim orada dizi film çevirecek diye TRT’ye biz katkı payı ödüyoruz. Ne kadar hazin bir durumumuz var değil mi?Yani evinde çorba pişiremeyen adam, İbrahim dizi, film çevirsin diye İbrahim Eren’e TRT katkı payı veriyor o elektrik faturasının içinde. Önce bu garabeti ortadan kaldırmak lazım bir an önce. Yani elektrik faturasından katkı payı veren adama da hiçbir hizmet etmiyor bu TRT. Ona rağmen o vergi vatandaştan alınıyor” açıklamasında bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaşarak "Ben hep söylüyorum: TRT İbrahim Eren’in çiftliği gibi olmuş." açıklamasında bulundu.





İşte Türkkan'ın o paylaşımı:







