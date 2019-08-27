NASA, Ay’a ilk kadın astronotu gönderecekleri tarihi açıkladı

NASA yetkilisi, kadınların liderliğini kutlama esnasında kurumun Ay’a 2024’e kadar ilk kadın astronotu gönderme kararlılığını yeniden dile getirdi.





Pazartesi günü kadınların liderliğine adanan NASA etkinliğinde konuşan NASA yöneticisi Jim Bridenstine yakın gelecekte kadınları aya göndermeyi gerçekleştirme tutkusunun kaynağının kızı olduğunu söyledi.





Bridenstine, “11 yaşında bir kızım var. Büyürken sahip olduğum tüm fırsatlara onun da sahip olduğunu görmesini istiyorum” dedi.





Şu anda NASA’nın çalışan astronotlarının sadece 12’si kadın. Bu sayı, toplam astronotların üçte birinden daha az. Üstelik kaynak yaratma sıkıntısı ve bilimsel engeller NASA’nın belirtilen tarihe kadar Ay’a astronot gönderip gönderemeyeceğine dair kaygıları artırdı.





Bridestine, Yunan Ay tanrısı Artemis’in isminin verildiği projenin önümüzdeki 5 yıl boyunca 20 ila 30 milyar dolara (yaklaşık 116 ila 174 milyar TL) mal olacağı tahmininde bulundu. Öte yandan bu miktar henüz tahsil edilmedi.





Görevin tarihi, uzay yolculuğu konusunda siyasi önceliklerin değişmesi riskini azaltma çabasıyla 2028’den 4 sene öne alındı.





Bridenstine, “NASA’nın programın uzun süreceğini kabul etmesi durumunda, siyasi risk tarihte karşılaştığımız zorluklardan biri” dedi.





ABD Başkanı Donald Trump’ın girişim konusundaki pozisyonu henüz bilinmiyor.





Haziranda Trump, kadınları Ay’a göndermek yerine NASA’nın örneğin Mars’a gitmek gibi “daha büyük” görevlere odaklanmasında ısrar etmişti.





Bridenstine yine de programın farklı organların desteğine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.





NASA’nın Moffet Bölgesi’ndeki Ames Araştırma Merkezi’nin de sorumlusu olduğu bölgeye dahil olan Demokrat Parti ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Eshoo, Artemis programına verdiği “sarsılmaz” desteğin altını çizdi.





Eshoo, “Artemis’in sadece bizim ilgimizi değil her kim olursa olsun bir sonraki başkanın da ilgisini çekeceğine inanıyorum. (...) Temkinli ve hazırız ve birkaç yıl içinde Ay’a ilk kadının inişini kutlayacağız” dedi.





Etkinlikte bilim ve teknoloji yöneticileri sektördeki iş tecrübelerini aktardı.





Aktarımlar, odadaki tek kadın olmak ve kadın personelin etek giymesinde ısrarcı olan erkek bir yöneticiyle toplantı yapmanın zorluğu gibi deneyimleri içerdi.





(Joanna Whitehead - Çeviri: Esra Güngör / Independent Türkçe)



