Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın eski yıldızı takıma geri dönüyor: "Anlaşma sağlandı" /27 Ağustos 2019 23:18

Beşiktaş'ın eski yıldızı takıma geri dönüyor: "Anlaşma sağlandı"

Bir dönem Beşiktaş'taki performansıyla adından sıkça söz ettiren yıldız oyuncu, yeniden siyah beyazlı ekibe dönmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Portekizli 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Manuel Fernandes’le 1+1 yıllığına anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, eski futbolcusuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Manuel Fernandes'e yıllık 1.1 milyon euro ödeyecek.

2010-2011 sezonunun devre arasında Valencia'dan önce kiralanan Manuel Fernandes, gösterdiği performansla göze girmiş ve 2 milyon euroya bonservisi alınmıştı.Portekizli yıldız daha sonra 2014 yılında bedelsiz olarak Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer olmuştu.

Manuel Fernandes

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