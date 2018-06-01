Samanyolu Haber /Gündem / Müze yapılacak denen Mavi Marmara sökülüyor /01 Haziran 2018 17:18

Müze yapılacak denen Mavi Marmara sökülüyor

AKP'nin yıllarca sömürdüğü Mavi Marmara trajedisi, İsrail'le anlaşma yapılmasının ardından gündemden düşürüldü. Müze olacak denen ve anlamı olan gemi kamyon taşımacılığı yapsın diye satıldı.

SHABER3.COM

Defalarca hakkında 'müze yapılacak' şeklinde açıklamalarda bulunulan Mavi Marmara gemisi riyakarlık abidesi oldu.

Gazze’ye yardım götürmek üzere Türkiye’den yola çıkan ve İsrail’in müdahalesi sonrası 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisi satıldı ve gövdesi parçalandı. 

Geçtiğimiz aylarda Erdoğan Tümsek’e satılan ve adı “Erdoğan Bey” olarak değiştirilen geminin güvertesi kesildi, yolcu salonları çıkarıldı. Gemi yeni dönemde kamyon taşımacılığı yapacak.

Mavi Marmara’nın son hali ise böyle görüntülendi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Müze yapılacak denen Mavi Marmara sökülüyor Sonraki Haber >>

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:50