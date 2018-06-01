Müze yapılacak denen Mavi Marmara sökülüyor

Defalarca hakkında 'müze yapılacak' şeklinde açıklamalarda bulunulan Mavi Marmara gemisi riyakarlık abidesi oldu.





Gazze’ye yardım götürmek üzere Türkiye’den yola çıkan ve İsrail’in müdahalesi sonrası 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisi satıldı ve gövdesi parçalandı.





Geçtiğimiz aylarda Erdoğan Tümsek’e satılan ve adı “Erdoğan Bey” olarak değiştirilen geminin güvertesi kesildi, yolcu salonları çıkarıldı. Gemi yeni dönemde kamyon taşımacılığı yapacak.



