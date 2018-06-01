Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da UBER'e darbe vuracak karar /01 Haziran 2018 17:04

İstanbul'da UBER'e darbe vuracak karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Uber'i engellemek için bir dizi tedbir kararı aldı.

SHABER3.COM

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar aldı. Belediyenin yazılı açıklamasına göre UKOME toplantısına İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, emniyet, jandarma, ulaşım sektörü temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen D2 Yetki Belgesi ve İBB tarafından verilen Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi'nin 'amacı dışında kullanılarak mobil uygulamalar üzerinden gayri yasal taşımacılık yapıldığı'nın tespit edildiği belirtilerek isim vermeden Uber hedef alındı.
Diken'in aktardığına göre, denetimlerin polis ve jandarma tarafından yapılacağı kaydedildi.

ALINAN KARARLAR

*Şoför hariç en az yedi yolcunun, önceden planlanmış ve seyahatin başlangıcından bitimine kadar (iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla) birlikte seyahat etmesi ve bu seyahat listesi taşıtta bulundurması gerekecek.

*Taşımacılar grup yolcu olarak taşıyacakları kişilerin isimlerini 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün e-rezervasyon sistemine bildirecek. Denetimler esnasında e-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi geçersiz sayılacak.

*Taşıt üzerinde ayırıcı özellikte Turizm Taşımacılığı ile ilgili Bilgi Bandı (çıkartma) bulundurulacak.

ŞARTLARA UYMAYAN İŞ YAPAMAYACAK

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Amacı dışında taşımacılık yapıldığı tespit edildiğinde; binici İhlal Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal edilir ve 6 ay boyunca yeni bir Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. İkinci ihlal Tüm Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgeleri iptal edilir ve 2 yıl boyunca herhangi bir taşımacılık türünde yeni belge düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 2 yıl süreyle askıya alınır. Ayrıca el değiştirmiş olsa dahi, amacı dışında kullanılan taşıtların şase numaraları belirlenerek İBB Toplu Ulaşım E-ruhsat sistemi üzerinden ‘Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenemez' ibaresi eklenir ve bu araçlar kara listeye alınır. Kara listeye alınan araçlara ait liste TUDES'te ve İBB TUHİM internet sitesinde yayınlanacaktır. Yapılan denetim sonucunda amacı dışında taşımacılık yapan taşımacılar ile sözleşmeli seyahat acenteleri 1618 sayılı kanun kapsamındaki yaptırımlar için ilgili kuruma bildirilecektir. Turizm çekim alanlarında özel ekipler tarafından denetimler gerçekleştirilecektir."
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