Mavi Marmara'yı İHH da sattı, müze olacak denen gemi artık kamyon taşıyacak

Gazze’ye yardım malzemesi götürürken İsrailli komandoların düzenlediği baskında 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara, artık kamyon taşıyacak.





Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Gazze’ye yardım malzemesi götürürken İsrail deniz komandoları tarafından baskına uğrayan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara, RO-RO gemisi olarak kamyon taşıyacak. Haydarpaşa Limanı’nda 8 yıldır bekletilen 93 metre uzunluğundaki geminin yolcu salonları kesilerek çıkartılacak ve güvertesi hangara dönüştürülecek.







'DENİZLE BULUŞMASINI SAĞLAYACAĞIM'







Gemiyi satın alan armatör Erdoğan Tümsek, gazi gemi dediği Mavi Marmara'yı kamyon taşımacılığı yaptırarak denizle buluşturacağını söyledi. Gemi 3 ay sonra 'Erdoğan Bey' ismiyle hizmet verecek.





İHH SATIYOR





Mülkiyeti İHH Vakfı’na ait olan gemi 7.5 yıldır beklediği Haydarpaşa Limanı’nda satışa çıkarıldı. Koza Deniz Nakliyat’ın sahibi Erdoğan Tümsek tarafından satın alınan geminin yolcu salonları Tuzla’daki Hidrodinamik Tersanesi’nde kesilerek çıkartılacak, kamyonların girebileceği garaj güverteleri yapılacak.





İNTERNETTE ONLARCA HABER VAR





Mavi Marmara gemisinin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili internette basit bir aramayla onlarca habere ulaşılabiliyor. Ancak gemi şu an kamyon taşımacılığı için satılmayı bekliyor









'GİDERKEN BANA MI SORDUNUZ?' DEMİŞTİ





10 kişinin hayatını kaybettiği olayı artık unutan İHH ve AKP, İsrail aleyhine açılan davadan vazgeçmiş imzalanan anlaşma dolayısıyla sanıkların yargılanmasından feragat edilmiş, dava düşmüştü.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İsrail ile anlaşma müzakereleri yapılırken "Giderken bana mı sordunuz?" demişti.





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