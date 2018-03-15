Samanyolu Haber /Gündem / Mavi Marmara'yı İHH da sattı, müze olacak denen gemi artık kamyon taşıyacak /15 Mart 2018 12:07

Mavi Marmara'yı İHH da sattı, müze olacak denen gemi artık kamyon taşıyacak

Mavi Marmara istismarcısı siyasetçilerin müze yapmak üzere çeşitli demeçler verdiği, hayatını kaybeden mağdur yakınlarınınsa manevi değeri olduğu için korunmasını istediği Mavi Marmara gemisi kamyon taşımak üzere satıldı

SHABER3.COM

Gazze’ye yardım malzemesi götürürken İsrailli komandoların düzenlediği baskında 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara, artık kamyon taşıyacak. 

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre,  Gazze’ye yardım malzemesi götürürken İsrail deniz komandoları tarafından baskına uğrayan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara, RO-RO gemisi olarak kamyon taşıyacak. Haydarpaşa Limanı’nda 8 yıldır bekletilen 93 metre uzunluğundaki geminin yolcu salonları kesilerek çıkartılacak ve güvertesi hangara dönüştürülecek. 

'DENİZLE BULUŞMASINI SAĞLAYACAĞIM'

Gemiyi satın alan armatör Erdoğan Tümsek, gazi gemi dediği Mavi Marmara'yı kamyon taşımacılığı yaptırarak denizle buluşturacağını söyledi.  Gemi 3 ay sonra 'Erdoğan Bey' ismiyle hizmet verecek.

İHH SATIYOR

Mülkiyeti İHH Vakfı’na ait olan gemi 7.5 yıldır beklediği Haydarpaşa Limanı’nda satışa çıkarıldı. Koza Deniz Nakliyat’ın sahibi Erdoğan Tümsek tarafından satın alınan geminin yolcu salonları Tuzla’daki Hidrodinamik Tersanesi’nde kesilerek çıkartılacak, kamyonların girebileceği garaj güverteleri yapılacak.

İNTERNETTE ONLARCA HABER VAR

Mavi Marmara gemisinin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili internette basit bir aramayla onlarca habere ulaşılabiliyor. Ancak gemi şu an kamyon taşımacılığı için satılmayı bekliyor


'GİDERKEN BANA MI SORDUNUZ?' DEMİŞTİ

10 kişinin hayatını kaybettiği olayı artık unutan İHH ve AKP, İsrail aleyhine açılan davadan vazgeçmiş imzalanan anlaşma dolayısıyla sanıkların yargılanmasından feragat edilmiş, dava düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İsrail ile anlaşma müzakereleri yapılırken "Giderken bana mı sordunuz?" demişti.

samanyoluhaber.com
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mavi Marmara'yı İHH da sattı, müze olacak denen gemi... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:22