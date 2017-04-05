Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan şok istifa /05 Nisan 2017 12:38

Merkez Bankası'ndan şok istifa

Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu üyesi Ahmet Faruk Aysan görevinden ayrıldı

Merkez Bankası'ndan şok istifa

Merkez Bankası PPK üyesi Ahmet Faruk Aysan görevinden ayrıldı. Aysan, 3 Kasım 2011'den bu yana Banka Meclis üyesi ve 21 Kasım 2011'den bu yana PPK üyesi olarak görev yapıyordu.

Merkez Bankası PPK üyesi Doç Dr Ahmet Faruk Aysan görevi bıraktı. 1 Nisan itibariyle İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçen Aysan, üniversitede iktisat bölümünün kurulmasında görev alacak.

Ahmet Faruk Aysan, 3 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi, 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Aysan, ayrıca London School of Economics and Political Sciences (LSE) European Institute bünyesinde kurulan Contemporary Turkish Studies kürsüsünde TCMB adına Danışma Kurulu üyeliğini de sürdürüyor.

Ahmet Faruk Aysan, 1 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliğine tekrar seçilmişti.

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