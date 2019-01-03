Mustafa Ünal'dan mektup var

Hapishanede 3. yılbaşını geçirdiğini hatırlatan Ünal, mektubunda, ”Mahpusluğum 900 güne yaklaştı. Kalbi ve vicdanı olanın nefes almakta zorlandığı ülkemde 2019’un özgürlük, adalet ve vicdan yılı olmasını diliyorum. Nice özgürlüklere… Kalbi ve vicdanı olanlara selam olsun…” ifadelerini kullandı.





Gazeteci Mustafa Ünal, avukatının sosyal medyadan yayınladığı mektubunu şu not ile tamamladı: ”Et parçası olan kalp bütün canlılarda var. Ama o kalp sadece Ademoğlunda var.”









İşte Silivri tutsağı Mustafa Ünal’ın ‘2019 vicdan yılı olsun’ başlığını verdiği o mektubu:





2016 Temmuz’unda gözaltına alınırken ‘yılbaşına eve dönerim’ dedim.





Devletin suçlu ile suçsuzu ayırabileceğini düşünmüştüm.





Türkiye’nin hukuk ve demokrasi geçmişine güvenmiştim.





Yanıldım.





Ne devlet, ne hukuk ne de demokrasi yerine oturdu.





Hercümerç devam etmekte.





Hukukun h’si işlese ben tahliye olurdum. Adaletin a’sı yürürlükte olsa mahkeme bana ‘pardon’ der eve gönderirdi. Devletin d’si olsa bu hukuk kaosu yaşanmaz, mahkeme salonları Kerbela’ya dönmezdi.





Mahpusluğuma değil ülkemin içine düştüğü durumuna üzülüyorum. Ben bu ülkenin hapishanelerinde de, mezarlarında da yüksünmeden yatarım.





Yeter ki ülke düzlüğe çıksın.





Bedel ödemekten çekinmem.





Gezegenimizde oksijen çok azaldı. Devletler ve milletler adaletle nefes alır verir.





Adaletsiz ortam oksijensiz hava gibidir. Devlet oksijensizlikten yani adaletsizlikten boğulmak üzere.





Lisan-ı haliyle adalet diye yalvarıyor. Siz de duymuyor musunuz? Bir yılbaşı bile beklemezken hapishanede 3. yılbaşını geçiriyorum.





Mahpusluğum 900 güne yaklaştı.





Kalbi ve vicdanı olanın nefes almakta zorlandığı ülkemde 2019’un özgürlük, adalet ve vicdan yılı olmasını diliyorum.





Nice özgürlüklere…





Kalbi ve vicdanı olanlara selam olsun…





Silivri Sakini

Mustafa Ünal





Not: Et parçası olan kalp bütün canlılarda var. Ama o kalp sadece Ademoğlunda var.







