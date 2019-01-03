Samanyolu Haber /Gündem / Patriotlar için görüşme başladı /03 Ocak 2019 18:19

Patriotlar için görüşme başladı

ABD yönetimi, Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışı için teklifini sundu.

SHABER3.COM

ABD'den gelen bir heyet Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki muhataplarından oluşan heyetle temaslarda bulunuyor.

Devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı tarafından duyurulan görüşmelerde ABD yönetiminin Patriot sistemleriyle ilgili satış teklifini Türk tarafına ilettiği öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti.

Savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanlarının dahil olduğu ifade edilmişti.

ABD, uzun süredir Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını iptal etmesini istiyor. Ancak Türkiye, S-400'lerin iptal edilmesinin Patriot satışında ön şart haline getirilmesine itiraz ediyor.
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