Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da yurtta aramaya sebep olan şüphelinin sorgusu devam ediyor /03 Ocak 2019 17:52

Hollanda'da yurtta aramaya sebep olan şüphelinin sorgusu devam ediyor

Rotterdam polisi tarafından 31 Aralık günü çalıştığı özel sağlık bakım şirketinde gözaltına alınan A.U'nun sorgusu devam ediyor .

SHABER3.COM

BASRİ DOĞAN / ROTTERDAM

Dün AKP'ye yakın medyada yurda terör baskını denerek çarpıtılan Hollanda'daki gözaltı olayıyla ilgili polis sorgusu devam ediyor. Dün şüphelinin kaldığı Akyazılı vakfı öğrenci kompleksi yetkilisinin demecine göre, şüpheli çalıştığı yerden gözaltına alındıktan sonra polis, vakıf yöneticisini arayarak, şüphelinin kaldığı odayı aramak istediklerini bildirdi. Rotterdam Akyazılı Vakfı Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şunlara değindi." Şahsın polisle birlikte odası anahtarla açıldı. Polis gerekli incelemelerini ve işlemlerini yaptı  teşekkür ederek ayrıldı. Polis ifadelerinde olayın vakıf ile ilgisi olamadığını söyledi. Ve vakıf yöneticileri olarak bizlere bazı önemli tavsiyelerde bulundu. Bizde emniyet ve güven adına atılacak adımlarda her zaman işbirliği içerisinde çalışacağımızı Rotterdam polisine ifade ettik.Şüpheli ve olay  hakkında da net bir bilgimiz yok. Kesinleşen bir hükümde yok. Rotterdam polisi soruşturma gereği konu ile ilgili henüz yeni  bir açıklama yapmadı.görüşmelerimiz devam ediyor. Bu arada bazı havuz medyasında çıkan, polisin baskın yaptığı, kapıları kırdığı yönünde ki yalan açıklamalar üzerine tekzip ve hukuki işlemleri başlatıyoruz."  

HER TÜRLÜ TERÖRİZM VE ŞİDDETTEN UZAĞIZ

Diğer taraftan Rotterdam Akyazılı Vakfı Yönetim Kurulu kamuoyuna yaptığı amada şu ifadelere yer verdiler. " Öğrenci kompleksimizi kullanan bir öğrencinin terör şüphelisi olarak gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yönetim kurulu olarak açıkça beyan ederiz ki, her türlü terörizmden ve şiddetten uzak kişiler olarak şu anda devam eden soruşturma ile alakalı yetkili makamlarla tam bir işbirliğine hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

HOLLANDA TOPLUMU İLE KARŞILIKLI SOSYAL UYUM İÇİNDE HİZMET VERİYORUZ

Hollanda Akyazılı Vakfı (SAN) olarak , 1981'den beri karşılıklı anlayış ve toplumda daha fazla sosyal uyum için hizmet vermekteyiz. Vakıf, eğitim, kültür ve bilimsel projeler yaparak bu hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Ek olarak, vakıf ve destekçilerinin, Rotterdam toplumundaki güvenilir ve birleştirici rolü yıllardan beri bilinmektedir. Geçmişte defalarca her türlü terör eyleminin karşısında olduğumuzu ifade ettik. Öğrenci kompleksimizin kiracısı olan bir öğrencinin, var olma ilkelerimizle tamamen çelişen bir fiil ile ilgili şüpheli olarak bile gözaltına alınması bizleri şok etti.

BİREYSEL KİRACILARIN ÖZEL HAYATLARININ FARKINDA OLMADIĞIMIZI VURGULAMAK İSTERİZ

Hollanda Akyazılı Vakfı olarak bizler, geçmişlerine bakılmaksızın öğrenciler için uygun fiyatlı yerleşim imkanı sunmaktayız. Kiracılarımızın karşılıklı anlayışıyla, sosyal uyum ve sosyal sorumluluğun yaygınlaştırılmasını amaçlayan faaliyetlere katılmaya teşvik ediyoruz. Ancak vakıf yönetimi olarak öğrenci kompleksinde kalan, bireysel kiracılarımızın, özel hayatlarına karışmadığımızı ve bilgi sahibi olmadığımızı vurgulamak istiyoruz. 

SORUŞTURMA KATILAN MAKAMLARLA TAM İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ

Yönetim Kurulu, gelecekte benzer durumları önlemek ve daha dikkatli  olmak için, kurum içerisinde ve yetkililer ile müzakerelere devam etmektedir. Şuanda bu soruşturmayı yürüten resmi makamlar ile, tam işbirliği içinde olduğumuzu tekrarlamak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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