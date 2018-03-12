Samanyolu Haber /Gündem / Uçakta büyük güvenlik açığı... Sayım yapıldı, iki yolcu fazla çıktı /12 Mart 2018 11:36

Uçakta büyük güvenlik açığı... Sayım yapıldı, iki yolcu fazla çıktı

AnadoluJet'in Malatya-İstanbul seferini yapan uçağında biletsiz 2 yolcunun uçağa binmesi nedeniyle uçakta rötar meydana geldi. 2 kişi gözaltına alındı.

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Hürriyet gazetesinin haberine göre, kalkış için tüm hazırlıklarını yapan uçakta mürettebat, iç sayım sırasında yolcu sayısının fazla olduğunu fark etti ve polise haber verdi.

Yapılan kontrollerde uçakta 183 yolcunun olduğu öğrenilirken uçaktaki tüm yolcular aşağı indirildi ve bagajdaki tüm eşyalar arandı. Uçağa yanlışlıkla bindiğini söyleyen 2 kişi gözaltına alındı.

21.50'de kalkması planlanan TC-SBS kuyruk tescilli, TK-7319 sefer sayılı uçak, yaklaşık 2 saat 30 dakika gecikmeli olarak kalktı. Gözaltına alınan iki kişi ise polis merkezine götürüldü.

Bir yolcu ise uçakta yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Malatya Havaalanında biletsiz bir yolcunun uçağa binmesi nedeniyle şu an uçak içi ana baba gününe döndü. Tüm eşyalar aranıyor. İki aramadan geçip kaçak olarak bir yolcunun uçağa binmesi akıl alacak iş değil."
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