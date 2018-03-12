Uçakta büyük güvenlik açığı... Sayım yapıldı, iki yolcu fazla çıktı

Hürriyet gazetesinin haberine göre, kalkış için tüm hazırlıklarını yapan uçakta mürettebat, iç sayım sırasında yolcu sayısının fazla olduğunu fark etti ve polise haber verdi.







Yapılan kontrollerde uçakta 183 yolcunun olduğu öğrenilirken uçaktaki tüm yolcular aşağı indirildi ve bagajdaki tüm eşyalar arandı. Uçağa yanlışlıkla bindiğini söyleyen 2 kişi gözaltına alındı.





21.50'de kalkması planlanan TC-SBS kuyruk tescilli, TK-7319 sefer sayılı uçak, yaklaşık 2 saat 30 dakika gecikmeli olarak kalktı. Gözaltına alınan iki kişi ise polis merkezine götürüldü.



