MÜSİAD Başkanı'na göre referandumdan sonra dolar düşer

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, referandumun tamamlanmasının ardından iç piyasaların rahatlayacağını öne sürdü







Doların dış piyasadaki hareketleriyle ilgili Türkiye'nin yapabileceği bir şeyin olmadığını söyleyen Olpak, referandumun tamamlanmasının ardından iç piyasaların rahatlayabileceğini şu sözlerle savundu:





"Doların kendi içimizdeki faktörlerden etkilenen kısmını, referandum sürecini tamamladığımızda herhalde gidermiş oluruz diye düşünüyorum. İçeride insanların kafalarında soru işareti kalmayacaktır herhalde. O anlamda bakıldığında meclisteki ilk görüşmelerin birinci maddesi geçmiş durumda. Bakıldığında, meclis ayağında en azından sıkıntı olmayacakmış izlenimini ilk aşamada değerlendirebiliriz. Bu noktada da salimen 3 aylık süreci de hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum."



