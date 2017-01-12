Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da son 5 yılın en büyük büyüme oranı /12 Ocak 2017 17:55

Almanya'da son 5 yılın en büyük büyüme oranı

Alman ekonomisi 2016 yılında yüzde 1.9 büyüyerek son beş yılın en iyi büyüme rakamını gerçekleştirdi.

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Ekonominin artan kişisel tüketim ve devletin kendisine sığınan insanlara yönelik yükselen harcamalarından destek aldığı bildiriliyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya 2016'da son beş yılın en büyük büyüme rakamına ulaştı. 2016 yılında yüzde 1.9 büyüyen Alman ekonomisi, Reuters tarafından yapılan ankette ekonomistlerin 2016'da yüzde 1.8 büyüme beklentisinin ve 2015 yılındaki yüzde 1.7 büyümenin de üzerinde geldi. Bu 2011'den bu yana görülen en yüksek büyüme rakamı oldu. Alman ekonomisi 2014'te de 1,6 büyümüştü.

"İç tüketimin 2016 yılında Almanya ekonomisinin büyümesine olumlu katkısı belirleyici oldu" şeklinde bir açıklama yapan Federal İstatistik Dairesi, hane halkı tüketimindeki yüzde 2'lik ve kamu harcamalarındaki  yüzde 4.2'lik artışa dikkat çekti.

Federal İstatistik Dairesi  ayrıca "bu güçlü büyümenin nedenleri arasında iltica etmeye çalışan kişilerin sayısının ve bunlara bağlı harcamaların artmasını" gösterdi.

Almanya'da 2015 yılında 1 milyondan fazla mülteci kayıt altına alındı ve Alman hükümeti mültecilerin barınma ve entegrasyonunu finanse etmek için milyar euroluk bütçeler ayırdı.

Alman ekonomisinin geleneksel olarak motoru olarak görülen ihracat 2016'da yüzde 2.5 artış gösterirken, ithalat yüzde 3.4 arttı.

Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılası'nın yüzde 0.6'sı kadar, 19.2 milyar euro seviyesinde bütçe fazlası bulunuyor.

Eylül ayında genel seçimlerin yapılacağı Almanya'da siyasiler bu bütçe fazlasının nasıl harcanması gerektiği üzerinde tartışırken, muhafazakarlar vergi indirimlerini, sol kanatta olanlarsa yatırım yapılmasını savunuyor.

Büyüme verilerindeki güçlü performans Almanya'nın harcamalarını arttırıp, euro bölgesi ekonomisini de destekleyeceği yönündeki beklentileri arttırdı.     

DW
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