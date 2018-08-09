15 Temmuz’dan sonra tutuklanan ve yazdığı köşe yazılarıdan dolayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin cezaevindeki ilk fotoğrafı yayımlandı. Türköne’nin kızı Sıla Türköne, cezaevinde ziyaret ettiği babasıyla fotoğraf çektirdi.





Daha bu fotoğrafı twitter hesabından paylaşan Sıla Türköne, “4 gün sonra 3.kez yeni yaşına cezaevinde girecek babam. Bu da cezaevinin bize 2 yıl sonra imkan tanıdığı bir hatıra fotoğrafı. ARO!” mesajını paylaştı.





















İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 6 Temmuz’da karar duruşmasında Mümtazer Türköne ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Türköne tahliye edilmemişti.