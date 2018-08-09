İsrail Gazze'yi vurdu: 3 Filistinli hayatını kaybetti





Tansiyonun yükselmesinin sebebinin İsrail olduğunu belirten Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti ile ABD yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki gerilim ile 11 yıldır sürdürülen ablukadan sorumludur" ifadelerini kullandı.





Bir açıklama da Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas'tan geldi.





Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, "Gazze'ye yönelik barbarca bombalama sürecinin tırmandırılması ve sivillerin hedef alınması daha önceden planlanmış bir eylem. Bunun yankılarının sorumluluğu işgal güçlerine ait ve suçlarının bedelini en ağır şekilde ödeyecek" ifadelerini kullandı.





Filistinlilerin kendilerini savunduğunu ve halka yönelik saldırılara cevap verme görevini yerine getirdiğini aktaran Kanu, "İsrail bu topraklar üzerinde herhangi bir denklemi uygulamada başarılı olamayacak" dedi.





Gazze'deki silahlı grupların sınır hattında devriye gezen bir İsrail askeri aracına saldırı düzenlemesinin ardından yükselen gerilim gece boyunca devam etti.





İsrail ordusu, gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 140'tan fazla noktayı vurdu.





3 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çarşamba akşam saatlerinden perşembe sabaha kadar 3 dalga saldırı gerçekleştirildiği dile belirtildi.





Ordunun açıklamasında, "Sabahın erken saatlerinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Hamas'a ait eğitim kampları ile 20'den fazla askeri hedefi vurdu" ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, Hamas'a ait askeri lojistik merkezi, Hamas'ın deniz kuvvetlerinin eğitim alanı ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinde Hamas'a ait askeri noktaların da hedef alındığı vurgulandı.





Bu arada İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 yaşında hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti, en az 12 Filistinli de yaralandı.





BM, ateşkes müzakerelerinin tehlikeye girmesinden endişe ediyor

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Temsilcisi Nicolay Mladenov, saldırı haberleri üzerine yaptığı açıklamada, taraflar arasında artan gerilimden dolayı son derece endişeli olduğunu kaydetti.





Çatışmaların önlenmesi için Mısır ile birlikte çatışmaların önüne geçmek için büyük çaba gösterdiklerinin altını çizen temsilci, durumun hızla kötüleşmesinin iki halk açısından da yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.





Dün Hamas tarafından yapılan açıklamada Gazze'de yaşanan insanlık dramını sonlandırmak ve ablukayı kırmak için Birleşmiş Milletler öncülüğünde ve Mısır'ın ara buluculuğunda yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği duyurulmuştu.





Müzakereler neticesinde varılacak olası anlaşmanın ay sonunda kamuoyuna açıklanarak uygulamaya konulması bekleniyor.





Taraflar daha önce dört kez savaşın eşiğinden dönmüştü.