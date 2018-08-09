Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch Ratings'ten Türkiye için yeni not indirimi açıklaması /09 Ağustos 2018 18:07

Fitch Ratings'ten Türkiye için yeni not indirimi açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Not indiriminden bu yana hava kötüleşti. Ekonomide sert bir iniş, not indirimini tetikleyebilir" ifadelerine yer verdi.

SHABER3.COM

Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin TL’nin keskin düşüşünü durdurması gerektiğini belirterek ülkedeki durumun not indiriminden bu yana daha da kötüleştiği uyarısında bulundu.

Fitch’in kıdemli analisti Paul Gamble, “Mevcut olayları dikkatlice izliyoruz. Türkiye’nin notunu 13 Temmuz’da BB’ye düşürme kararımızdan beri piyasa hassasiyeti daha da bozuldu” dedi.

Fitch analisti yakın dönemde baskıların hafiflemesi merkez bankasının eylemi ile ABD ile ilişkilerin iyileşmesinin kombinasyonu ile mümkün  olduğunu belirtti. Analist durumun nasıl gelişeceğini izlediklerini, sonraki gözden geçirmenin Aralık ayına kadar olmadığını ve o zamana kadar çok şey değişebileceğini ifade etti.

Gamble, sermaye girişinin ani durması ve ekonomide sert inişin yeni bir not indirimini tetikleyebileceğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fitch Ratings'ten Türkiye için yeni not indirimi açıklaması Sonraki Haber >>

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:05:29