Mümtaz'er Türköne de hücreye atılan gazeteciler arasına girdi...

15 Temmuz sonrası hukuksuz bir şekilde tutuklanıp hapse atılan Fevzi Yazıcı photoshopla yapılan sahte belgeyi kabul etmediği için tek kişilik hücrede tutuluyor. Yazıcı’dan sonra KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi’ndeki yazılarından dolayı “Darbeye teşebbüs” suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahı terör örgütüne üye olmak” suçundan da 15 yıla kadar hapisle yargılanan Mümtaz’er Türköne’ninde Silivri Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğu ortaya çıktı.





Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Abdulhamit Bilici twitter hesabından bu konuda paylaşımlarda bulundu.





“Deli saçması suçlamalarla 17aydır hapiste olan ve 3kez müebbetle yargılanan tasarım dehası Fevzi Yazıcı, yandaşların bile sahte dediği belgeyi kabul etmediği için hücreye atıldı.Hala hücrede ve itiraf edene kadar orada tutulmakla tehdit ediliyor Bu zulme sessiz kalmayın.” diyen Bilici, Türköne ile ilgili şunları söyledi:





“2008’deki kapatma davasına karşı AKP’nin savunmasını yazan entelektüel Mümtaz’er Türköne 17 aydır saçma suçlamalarla hapiste. Şimdi ise hücreye atıldığı belirtiliyor. Oysa zor günde “AKP kapatılmalı” diye yazan Yiğit Bulut Saray’da. Bu nankörlüğe ve zulme sessiz kalma!”