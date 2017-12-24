Samanyolu Haber /Gündem / AKP KHK ile her şeyi yapıyor... Vakıf kuruyor, Vakıf kapatıyor... /24 Aralık 2017 09:48

AKP KHK ile her şeyi yapıyor... Vakıf kuruyor, Vakıf kapatıyor...

695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

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AKP KHK ile hertürli işi yapıyor. Bugüne kadar KHK lar ile bir çok kurumun kapısına kilit vurulurken en son çıkartılan iki KHK'da boş geçmedi. 






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