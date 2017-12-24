Yeni vergi yasası, ABD Çin arasınında problem olur mu?









Böylece kendi ülkelerinde çok yüksek vergiler ve diğer kısıtlamalarla karşılaşan Çinli şirketler için Amerika, bir cazibe merkezi haline geldi. Ancak Çin’de yetkililer gereksiz yurt dışı yatırımlarına karşı çıkıyor.





Çin hafta başında, yeni ekonomi politikalarını belirlemek için yıllık üst düzey bir ekonomi konferansı düzenledi. Toplantıda ABD’deki vergi kesintilerinden doğrudan söz edilmedi, ancak Çinli yetkililer yerel ekonomiyi dışarıdan tehdit edebilecek her türlü etkeni elemeye çalışıyor.





Konferansta konuşan Çin Ekonomi Bakan Yardımcısı Zhu Guangyao, ABD’deki vergi reformunun etkilerinin gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi, ancak korkulacak bir şey olmadığını, Çin’in etkileri hafifletmek için çeşitli girişimleri olduğunu kaydetti.





Salı günü Çin polisi Guangdong’daki bir korsan bankaya operasyon düzenledi. Bankanın sadece geçen ay 70 milyon dolarlık sınır aşırı işlem yaptığından şüpheleniliyor.





Çinli şirketler ve zengin bireyler korsan bankaları kullanarak Pekin’in cesaretlendirmek istemediği alanlardaki yatırımlar üzerindeki sıkı kontrollarını deliyor.





Yeni vergi yasası Amerikalı şirketleri yabancı ülkelerdeki faaliyetlerini Amerika içine geri çekmek için teşvik ediyor. Çin’de Amerikan şirketleri tarafından büyük yatırımlar yapılmıştı. Bu da vergi reformunun Çin’i etkileyecek sonuçlarının başında geliyor.





Amerika’da son dönemde faiz oranlarında yapılan artış da Pekin’in Çinli zenginlerin birikimlerini güvenli alanlara çekmelerinden kaygılanmasına neden oluyor. Amerika Merkez Bankası FED, 2017’de faiz oranlarını üç kez yüzde 0,25 oranında yükseltti. FED’in aynı artışı gelecek yıl da en az iki kez tekrarlaması bekleniyor.