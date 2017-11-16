Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne saldıran şahsa hapis cezası

Mahkeme, “Suçun işleniş biçimi, bir eğitim kurumuna yönelen eylemle ortaya çıkan suç konusunun önem ve değeri, yakılan binanın içinde o anda bir insanın bulunmasının yarattığı tehlikeyi” gerekçe göstererek maddede öngörülen en üst sınırdan hüküm kurdu.





İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet Ali Aligül ve Avukatı Begüm Kaya ile MSGM’nin Avukatı Toygar Öztürk katıldılar. Hakim Gökhan Pala, sigorta şirketi tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, suçtan kaynaklı hasar nedeni ile sigortalı MSGM’ye yaklaşık 40 bin liralık bir ödemenin yapıldığını belirterek, sanığa bu zararı ödeme gücünün bulunup bulunmadığını sordu .Bu zararı giderme gücünün olmadığını söyleyen sanık, “Ben de bir araştırma yaptım. Söz konusu yangından kaynaklı zarar bana göre en fazla 10-12 bin TL olabilir. 40 bin lira gibi bir meblağ bence çok fahiştir, şişirilmiş bir fiyattır. Şu anda ödeyemiyorum” dedi. Son sözü sorulan sanık, olayı bir anlık öfke ile yaptığını belirterek, “Bir anlık öfke ile öyle bir olayı gerçekleştirdim. Hatam vardır. Hatamı kabul ediyorum. Takdir mahkemenindir” dedi.