Samanyolu Haber /Gündem / Aselsan hisseleri için tedbir kararı /16 Kasım 2017 12:05

Aselsan hisseleri için tedbir kararı

Garanti Bankası’nı geçerek Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olduktan bir gün sonra hisseleri bir günde düşmüştü. Bu da Borsada şüpheli işlem olarak algılandı

SHABER3.COM

Garanti Bankası’nı geçerek Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olduktan bir gün sonra yüzde 15’e varan düşüşle karşılaşan Aselsan hisseleri için tedbir kararı uygulanacak. Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kararı uyarınca Eylül ayında devreye aldığı Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Aselsan’da açığa satış ve kredili işlemleri yasakladı.

Aselsan, önceki gün 44 milyar lirayı aşan piyasaya değeriyle Garanti Bankası’nı geçerek Borsa İstanbul’un en değerli kuruluşu olduktan sonra yüzde 15 civarında bir düşüş sergilemişti.

 Aselsan hisseleri dünkü seansı 45.60 ile açtıktan sonra kapanışa doğru 37 liranın altına inmiş, gün sonunda 40.12 liradan el değiştirmişti. Borsa İstanbul’un (BİST) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklamada şöyle denildi:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ASELS.E payları 16/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 30/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

VBTS uygulaması kapsamındaki karar 30 Kasım seansı sonuna kadar geçerli. VBTS’nin ilk tedbiri olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ardından 15 gün süre sonunda dalgalanmanın sürmesi hâlinde bir sonraki tedbir olan “Brüt Takas” önlemi uygulanıyor ve ilk tedbirdeki sınırlamalar da korunuyor.
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