Piyasa uzmanları endişeli.. Ekonomi iyi gitmiyor

Portföyündeki tüm Türk varlıklarından çıkan varlık yönetim şirketi GAM’e göre, Türkiye’de yüksek enflasyon ve bankaların dış borçlanmasındaki artış ülkeyi 2018’de krize sürükleyebilir.





Global olarak 186 milyar doları yöneten şirketin yatırım direktörü Paul McNamara, Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalardaki cari açığın azaldığı ve döviz rezervlerinin arttığı trend içinde bir istisna olduğunu belirtti. McNamara, 2018 Reuters Yatırım Görünümü Zirvesi’nde “Türkiye, en çok endişelendiğimiz ülke ve Türkiye’nin bir kazaya uğrama ihtimali bize yüksek görünüyor” dedi.





McNamara “Enerji ithalatçısı olan Türkiye’nin çift haneli enflasyonu, iki yılın en yükseğinde olan petrolün de etkisiyle daha da artabilir. İnşaat sektöründeki patlama da istikrarı bozan bir diğer faktör” diye konuştu.





Piyasa yangın yeri





Döviz kuru TL karşısında zirveye oturdu. ABD’de faiz artışına ilişkin beklentiler ve Türkiye’de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının etkisiyle dolar 3.91 liraya çıkarken, Almanya’da önceki gün beklentilerden güçlü gelen ekonomik büyümenin Avro’da küresel güçlenmeye neden olmasıyla Avro/TL dün 4.61’e kadar yükselerek rekor tazeledi. Avro/dolar 1.1836 ile 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.





ABD para birimi geçen hafta yükseldiği 3.90 lira düzeyinden, yeni haftaya 3.86-3.87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra yeniden tırmanışa geçti. Dün dolar 3.91 ile 1.5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.





Sert önlem şart





Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, döviz artışı bu şekilde sürerse Merkez Bankası’nın faizler konusunda adım atması gerekebileceğini belirtti. Akkurt “Türkiye ekonomisinin trendlerine bakan biri her yıl son çeyrekte döviz ve enflasyonun arttığını biliyor. Ona göre önlem almak bence elzemdi. Merkez Bankaları daha hazırlıklı gitmek zorunda kalacaklar. İçeride de biraz daha sert önlemler gerekiyor. Çünkü bir tarafta enflasyon, bir yanda kur canımızı acıtıyor” diye konuştu.





4.20’yi bulur





QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da “Gelişmekte olan ülke para birimlerine dair olumsuz seyir devam ederse ve kasım enflasyonunda bir yükseliş daha görürsek -ki bu olası- piyasalarda spekülatif haberin başlangıcı olabilir, o zaman kurda 3.90’dan değil, belki 4.20’lerden bahsediyor olabiliriz” dedi.



