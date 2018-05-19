Muhalefetten Türkiye'deki yayın kuruluşlarına ‘kapat gitsin’ protestosu





24 Haziran seçimleri yaklaşırken, televizyon ekranlarının muhalif seslere yer vermediğini düşünen sosyal medya kullanıcıları, bu durumu Twitter'da #KapatGitsin etiketiyle protesto ediyor. Etiket Türkiye gündeminde birinci sırada yer alırken, dünya gündeminde de ikinci sırada yer alıyor.





Bazı sosyal medya kullanıcıları da #KapatGitsin etiketine yazdıkları mesajlarla destek vererek, kapalı TV görüntüsü paylaştı.







RTÜK'te yapılan ve seçimlerin erken yapılacağının belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT'nin AK Parti-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika 2 saniye ayırken Saadet Partisi ve HDP'ye bir saniye bile yer vermediği, İYİ Parti'nin ise TRT ekranlarında sadece 9.5 dakika yer alabildiği ortaya çıkmıştı.