KONDA’nın CHP raporu: Fox TV izliyor Sözcü okuyor

KONDA’nın “Seçmen Kümeleri” başlığıyla AKP, MHP, CHP ve HDP’nin seçmen tabanı profillerinin ihtiyaç ve taleplerinin incelendiği rapor serisi sürüyor. Dün AKP seçmenlerine dair paylaşılan raporun ardından bu kez CHP seçmen profili araştırması yayınlandı. Raporda, CHP seçmeninin demografik özellikleri, sınıfsal konumları, partisine ve Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye’nin sorunlarına bakış ve görüşlerine dair veriler yer aldı.







Sevinç Doğan imzalı rapora göre, CHP’ye oy verenlerin yüzde 66 oranında orta ve üst yaş gruplarından oluşuyor. Geriye kalan yüzde 34’lük kesim ise 18-32 yaş grubu aralığındaki gençler.





CHP’li seçmenlerin çoğu kendilerini muhafazakâr değil, modern görüyor. CHP’li seçmenlerin yüzde 34’ü üst gelirlilerden oluşuyor; tüm seçmenler arasında bu oran yüzde 21. Bununla birlikte alt gelirlilerin oranı CHP’li seçmenler arasında daha az.





CHP seçmenlerinin yüzde 20’si FOX TV izliyor. İkinci sırada, Kanal D var. Sadece yüzde 14’ü, Halk TV izliyor. Seçmenlerin yüzde 37’si gazete okumuyor, bu oran CHP’li seçmenlerde daha az yani yüzde 21.

CHP’lilerin yüzde 23’ü Sözcü okuyor. Bunu sırayla yüzde 14’le Hürriyet, Posta takip ediyor. Sadece yüzde 8 oranında Cumhuriyet gazetesini takip etmesi dikkat çekiyor.

KONDA’nın raporuna göre, CHP’lilerin, sosyal medyayı Türkiye geneline kıyasla daha fazla kullanıyor. İlk sırada ise yüzde 60 ile Facebook geliyor. İkinci sırada yüzde 54 ile Whatsapp, üçüncü sırada yüzde 36 ile Instagram bulunuyor.

Raporu haberleştiren Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, CHP’li seçmenlerin partiye olan inançları ve bağlılık motivasyonları değerlendirildiğinde, partisine güvensiz, ancak taraftarlık ve ideolojik bağlılığı yüksek bir seçmen profili ortaya çıkıyor.

CHP seçmenlerinin oy verme tercihlerine bakıldığında yüzde 47 oranıyla ideolojik nedenler önde yer alıyor. Türkiye genelinde oy tercihlerinde lider etkisi önemli bir paya sahipken (yüzde 27) CHP’de lider etkisinin çok daha düşük (yüzde 16) olması dikkat çekiyor.