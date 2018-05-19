Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan'da uyku düzenine dikkat.. Uzmanından önemli uyarılar... /19 Mayıs 2018 02:19

Ramazan'da uyku düzenine dikkat.. Uzmanından önemli uyarılar...

Uzmanlar Ramazan ayında oruç tutanların uyku düzenlerinde yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuyor

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Düzensiz Uyku yoruyor

Düzensiz uykunun hayatımızı olumsuz etkileyerek yorduğunu söyleyen Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, “Uyku, düşünmeyi ve çalışmayı da etkisi altına alıyor. Uyku hayatın bütün düzenini etkiliyor. Bu nedenle de uykuya çok değer veriyoruz ama Türk milleti olarak uykuyu çok bilinçsiz yaşıyoruz. Yatak odasında televizyon izlerken uyuyoruz, salonda uyuyoruz, gece yemek yedikten hemen sonra uyuyoruz. Bir şekilde uyku düzenini almadan, sabah yorgun bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bu da gün içinde bütün işlevleri etkiliyor. İnsanlar bu nedenle daha sinirli oluyor” dedi.

Sahurdan sonra uyumayın

Fidan, 30 yaşın üzerindeki bireylerin günde en az 6 saat uyumaları gerektiğini belirterek, uyunacak ortamın serin ve karanlık olması gerektiğini bildirdi. Ramazanda uyku düzeninde bazı değişiklikler yapmak gerektiğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: ”Ramazanda sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterin. Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritim bozulmuş oluyor. Bu da 10. gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor. İnsanların Ramazanda daha dikkatli olmaları gerekiyor, daha hafif yemek yenilmeli, iftardan sonra ve uyumadan önce en az 1 saat dinlenilmesi gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutan kişilerin uyku düzenlerinde bir takım değişiklikler ortaya çıkıyor. Ramazanda normal uyku saatinden 1 ya da 1,5 saat önce yatılması gerekiyor.”

Uyku apne sendromu olanlar dikkat!

Horlama ve buna eşlik eden nefes durmaları bulunan uyku apne sendromu olan hastaların Ramazan ayında risk altına girdiklerini anlatan Fidan, apne sendromu olan hastaların iftar ve sahurda dikkatsizce ağır yemek tüketmesinin, bu kişilerin uyku döneminde hayati riskler ortaya çıkarabileceğini söyledi. Yemek yedikten kısa bir süre sonra uykuya dalan apne sendromlu hastalarda üst solunum yolu kaslarının iyice gevşediğini ve hava pasajını kapattığını ifade etti.
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