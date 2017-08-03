Samanyolu Haber /Dünya / Muhabire Canlı yayında yumruk şoku /03 Ağustos 2017 02:03

Muhabire Canlı yayında yumruk şoku

Rusya"da her yıl kimilerinin coşkuyla, kimilerinin kaygıyla bekledikleri 'Paraşütçü birlikleri günü' kutlanırken canlı yayın yapan muhabire, alkollü bir vatandaş yumruk attı.

Muhabire Canlı yayında yumruk şoku

Rusya"da her yıl kimilerinin coşkuyla, kimilerinin kaygıyla bekledikleri 'Paraşütçü birlikleri günü' kutlanırken canlı yayın yapan muhabire, alkollü bir vatandaş yumruk attı.

Moskova'da adet olduğu üzere emekli paraşütçü askerler büyük parkların havuzlarında eğlendi. Geleneğe uyulup karpuz yenildi. Rus NTV televizyonunu muhabiri, Moskova'daki Gorki Parkı'nda canlı yayında olduğu sırada saldırıya uğradı.


Günün gelişmelerini aktaran muhabirin yanına gelen ve sarhoş olduğu belli olan bir adam küfürler ederek "Ukrayna'yı zapt edeceğiz" diye bağırınca, muhabir "Lütfen susun" diye uyarıda bulundu. Eski paraşütçü olduğu belirtilen sarhoş adam, bunun üzerine muhabire sert bir yumruk attı. Kanal, olay sonrası canlı yayını yarıda kesti.
<< Önceki Haber Muhabire Canlı yayında yumruk şoku Sonraki Haber >>

Ankara'da kafe tarandı

Ankara'da kafe tarandı

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Polis, doğumhane kapılarında gözaltı için bekliyor

Polis, doğumhane kapılarında gözaltı için bekliyor

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

'Bu bir savaş ilanıdır

'Bu bir savaş ilanıdır

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Schulz'dan Erdoğan itirafı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:02:28