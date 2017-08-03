Samanyolu Haber /Gündem / Alman Polisinde MİTçi soruşturması /03 Ağustos 2017 01:54

Alman Polisinde MİTçi soruşturması

Alman Medyasında , Hessen eyaletinde görev yapan Türkiye kökenli bir başkomiserin Frankfurt ve Mainz kentlerindeki Türk konsoloslukları üzerinden MİT ile irtibatlı olduğu iddia edildi

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MİT'in Almanya'daki faaliyetleri yeni bir boyut kazandı. Almanya'daki başta Diyanet kurumu DİTİB, konsolosluklar, paravan şirketler ve Türk bankaları üzerinden ajan ağı kuran MİT'in bu kez Alman polis birimlerine de sızdığı iddia edildi.

 "Welt am Sonntag" gazetesi, Hessen Eyaleti'nde görev yapan Türkiye kökenli bir baş komiserin Almanya'daki MİT ajanlarıyla sıkça görüştüğünü ve söz konusu polis hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. En son Eyaletin başkenti  Wiesbaden'de  "uyum polisi" olarak görev yaptığı belirtilen Baş Komiserin kimliği konusunda bazı ip uçları verilse de isim verilmiyor.

Haberde kendisi hakkında hazırlanan İçişleri Bakanlığı raporu yüzünden açığa alınan Baş komisere kendisini savuna bilmesi için süre verilmiş. 

Almanya İç İşleri raporunda Alman emniyet müdürlüğünde uzun yıllardır görev yapan baş komiserin Ankara'ya sık sık yaptığı ziyaretler anlatılmış.  
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