Alman Polisinde MİTçi soruşturması





"Welt am Sonntag" gazetesi, Hessen Eyaleti'nde görev yapan Türkiye kökenli bir baş komiserin Almanya'daki MİT ajanlarıyla sıkça görüştüğünü ve söz konusu polis hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. En son Eyaletin başkenti Wiesbaden'de "uyum polisi" olarak görev yaptığı belirtilen Baş Komiserin kimliği konusunda bazı ip uçları verilse de isim verilmiyor.





Haberde kendisi hakkında hazırlanan İçişleri Bakanlığı raporu yüzünden açığa alınan Baş komisere kendisini savuna bilmesi için süre verilmiş.





Almanya İç İşleri raporunda Alman emniyet müdürlüğünde uzun yıllardır görev yapan baş komiserin Ankara'ya sık sık yaptığı ziyaretler anlatılmış.

MİT'in Almanya'daki faaliyetleri yeni bir boyut kazandı. Almanya'daki başta Diyanet kurumu DİTİB, konsolosluklar, paravan şirketler ve Türk bankaları üzerinden ajan ağı kuran MİT'in bu kez Alman polis birimlerine de sızdığı iddia edildi.