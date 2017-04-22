Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu da gidiyor, yerine gelecek isim ilginç... /22 Nisan 2017 14:52

Çavuşoğlu da gidiyor, yerine gelecek isim ilginç...

Referandum sonrası AKP'deki başarısızlığın faturasını Başbakan Binali Yıldırım'a kesildiğini iddia ederek 2019'da kadar Süleyman Soylu'nun Başbakanlık yapacağını öne süren Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan'dan bir çarpıcı iddia daha geldi.

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Takan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da topun ağzında olduğunu, yerine gelecek ismin ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olacağını ileri sürdü. 

Ahmet Takan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Sarayda 'son Başbakan' kavgası" başlıklı dünkü yazımıza değerli YENİÇAĞ okurlarından çok sayıda telefon ve e-posta mesajı aldım. Sizler, başımızın tacısınız. Bugünlere, sizin desteklerinizle, bize verdiğiniz güç ve moralle geldik. Dikkatli gazeteciliğin gereği bazen bazı ayrıntıları çok önemli de olsa saklarız. Sizleri kıramamak adına, dünkü yazımıza ek bir kulis haberi ile devam edelim;

Saray kulislerinde konuşulanlara göre, R.Erdoğan'ın alınan ağır referandum sonuçları yüzünden çok kızdığı tek isim Başbakan Binali Yıldırım değil. Dışişleri Bakanı (Antalya Milletvekili) Mevlüt Çavuşoğlu da topun ağzında. İddia o ki; kabine revizyonunda Çavuşoğlu'nun yerine Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın gelecek. Dün de ifade etmiştim; AKP siyaseti çok sürprizli operasyonlara gebe!.. Konuşulanları alt alta getirdiğimde görüyorum ki, yeni anayasa maddeleri 2019'da yürürlüğe girmesi beklenilmeden fiili(!) olarak uygulamaya konulacak...
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