Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam geldi

Buna göre en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 68 lira, en yüksek de 23,586 lira.







Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, bir üç yaş arası 1600 cm3- 1800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1827 lira; 1800 cm3-2000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.





Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre en yüksek MTV, 23,586 TL ile bir ile üç yaş arasındaki 4000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.





Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.