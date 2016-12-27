Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın korumaları İzmir'de AKP'lileri tekme tokat dövmüş /27 Aralık 2016 17:13

Erdoğan'ın korumaları İzmir'de AKP'lileri tekme tokat dövmüş

Milletvekilinden belediye başkanına kadar çok sayıda AKP'li, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın programını izleyen Ege’de Son Söz internet sitesi muhabiri Fatih Yapar, “Güvenlik” başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Erdoğan'ın korumalarının AKP’lileri döverek ortama çeki düzen verdiğini yazdı. 

DÖVEREK TUVALETE SOKTULAR

İşte o yazıdan ilgili bölüm...

(...)
''Gelelim meselenin diğer boyutuna… İzmir ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibi ve korumaları tarafından organize edildi. Hal böyle iken çatı güvenlik de Cumhurbaşkanlığı’na bırakıldı. Buradaki sorun ise ekibin İzmir’i bilmemesi, belki de bilmek istememesiydi.  Etkinlik alanlarına, havalimanına gelen herkese “güvenlik kamerası” gözünden bakarak “potansiyel suçlu” muamelesi yapması bu kez meseleyi farklı boyuta taşıdı. Peki ne oldu? Başbakan Yıldırım’ın ardından ikinci sıradan meclise giden Milletvekili Atilla Kaya arbedeye müdahale edip ayırmak isterken neredeyse tartaklanıyordu. Havalimanına Erdoğan’ı karşılamak için girmeye çalışan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun kolu burkuldu, duvara yaslandı o da darp edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bünyamin Demir de korumaların gazabına uğradı. Bir koruma Demir’in kafasını kolunun altına sıkıştırdı, diğerleri de vurarak tuvalete soktu. Sonrası ise malum… En kötü olay ise Erdoğan’ın Kiraz ziyaretinde “Olur da bana hastane yatırımını sorar” diyerek alana girmek isteyen Kamu Hastaneleri Güney Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan’ın başına geldi. Korumalarla yaşanan arbede sonrası Özkan’ın burnu çatladı, üstüne dayak yedi. Ve daha birçok İzmirli üst düzey partili, vatandaş ve kamu görevlisi olumsuz tavırlarla karşılaştı. Tüm bunlar yaşanırken kentin valisi, emniyet müdürü, il başkanı, milletvekilleri ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Çünkü onlar da etkili olamadı. Çünkü Cumhurbaşkanının etrafındaki ultra güvenlik önlemi kimseyi takmadı, dinlemedi. Görenler, şahit olanlar Başbakan Başdanışmanı Ömer Sertbaş’ın duruma müdahale etmese daha çok kişinin mağdur olacağını anlattı. Bu durum parti teşkilatlarında, bürokraside kırgınlık yarattı.''

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