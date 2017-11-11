Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorin artık 5 TL'nin üzerinde /11 Kasım 2017 10:22

Motorin artık 5 TL'nin üzerinde

Dün gece gelen 11 kuruşluk zamla motorinin litresi artık 5 liranın üzerinde .

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) açıklamasına göre geçtiğimiz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş zam geldi. Zammın ardından fiyatları ortalama İstanbul’da 4,94 liradan 5,05 liraya, Ankara’da 5 liradan, 5,11 liraya, İzmir’de de 5,02 liradan 5,13 liraya çıktı.

Yapılan zammın ardından açıklama yapan şoför Ercan Beltek, “Biz devamlı yakıt alıyoruz. Zaten yakıta çalışıyoruz. Bu hafta iki defa zam geldi. Çalışıyoruz ama ya benzine ya devlete ya da vergiye gidiyor. Önceden çalışıp bir kenara katkı payı atabiliyorduk ama şu an sağ cepten alıyoruz sol cepten veriyoruz. Anlamadık gitti. Böyle nasıl olacak bilmiyoruz. 100 TL'e şu anda 16,5 litre benzin aldık. Ama bundan bir hafta önce 18 litre alıyorduk. Haftaya ne olacak bilmiyoruz” dedi.
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