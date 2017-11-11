Samanyolu Haber /Gündem / 'Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum' /11 Kasım 2017 10:29

'Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum'

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, avukatları aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mesajda, "Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum" dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü '17-25 Aralık' soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, cezaevinden avukatları aracılığıyla bir açıklama gönderdi.

Kavala'nın mesajı şöyle: "Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek mesajları benim için çok kıymetli, herkese selamlarımı iletmek istiyorum. Sürecin başından beri yanımda olan ve iyi temennilerini ileten siyasi aktörlere de teşekkür ediyorum. Devam eden soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum. Selamlarımla."

Kavala, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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