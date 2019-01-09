14 fezleke daha Meclis'te

CHP Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ilişkin “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.







Kılıçdaroğlu, Ağbaba ve Bilgen’in yanı sıra dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekillerinin isimleri şöyle:





HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mehmet Bekaroğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk.





Gelen dosyalar arasında CHP’li Ağbaba hakkında iki dosya bulunurken, son gelen 15 fezleke ile Meclis’e ulaşan dosya sayısı 164’e ulaşmış oldu.