Samanyolu Haber /Gündem / Moody's'tan 9 Türk bankasına kötü haber notunu /26 Eylül 2018 22:33

Moody's'tan 9 Türk bankasına kötü haber notunu

Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, 9 Türk bankasının uzun vadeli döviz cinsinden mevduat notunu “B1¨den B2¨ye düşürdü.

SHABER3.COM

BloombergHT'de yer alan habere göre, kuruluş yaptığı açıklamada, Akbank, Alternatifbank, ING Bank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası’nın uzun vadeli döviz cinsinden mevduat kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, not indiriminin Türkiye’nin döviz cinsinden mevduat notunun düşürülmesinden dolayı olduğu kaydedildi.

Moody’s 24 Eylül 2018’de Türkiye’nin döviz cinsinden banka mevduat kredi notunu “B2¨ye düşürmüştü
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