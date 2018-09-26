Moody's'tan 9 Türk bankasına kötü haber notunu





Açıklamada, not indiriminin Türkiye’nin döviz cinsinden mevduat notunun düşürülmesinden dolayı olduğu kaydedildi.

Moody’s 24 Eylül 2018’de Türkiye’nin döviz cinsinden banka mevduat kredi notunu “B2¨ye düşürmüştü

BloombergHT'de yer alan habere göre, kuruluş yaptığı açıklamada, Akbank, Alternatifbank, ING Bank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası’nın uzun vadeli döviz cinsinden mevduat kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.