Uber veri sızıntısı sebebiyle 148 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Ulaşım alanında çalışan Uber, 2016'da şirketin elindeki verilerin sızması sebebiyle 148 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.





New York Başsavcısı Barbara Underwood, şirkete verilen cezayla ilgili açıklamasında "Rekor ceza açık bir mesaj göndermeli, tüketici ve işverenlerin bilgilerini sızdıran şirketlere sıfır tolerans gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.





Uber, 2016 yılında 57 milyon sürücü ve kullanıcının bilgilerinin açığa çıkmasına sebep olmuştu.





Bu kişilerin neredeyse yarısı ABD'de yaşarken, veri sızıntısı büyük şirketlerin ellerindeki verilerin ne kadar korunduğuna dair tartışma yaratmıştı.





Facebook'un da aralarında olduğu pek çok büyük teknoloji şirketi, veri ihlali skandallarıyla karşı karşıya.