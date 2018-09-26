Artık Bylock listeleri ile yargılanma yapılmaz

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ByLock davalarını yakından takip eden Avukat Murat Akkoç, Gazeteci Müyesser Yıldız’ın kaleme aldığı ve 40 bin kişinin Türk Telekom hatalarıyla Bylock kullanıcısı ilan edilmesiyle ilgili skandalı değerlendirdi. Avukat Akkoç, “Bylock soruşturmasına imza atanların yakasına hukuk bir gün mutlaka yapışacak. Kafana göre listeye ekleme çıkarma yap olmadı MORBEYIN de, şimdi de 40 bin kişiye daha PARDON demenin yollarını ara” diyerek onbinlerin mağduriyetine dikkat çekti.









34 kişi bunun hakkında konuşuyor

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Avukat Murat Akkoç, iki yıldı yaşanan süreçteki ByLock yargılamalarına dair hata ve yalanları şöyle sıraladı:





İki yıllık süreçte sayılar, hatalar ve yalanlar;





15 Eylül 2016…….215 bin ByLock kullanıcısı vatan haini tespit ettik. Hepsini cezalandıracağız.





9 Aralık 2016…….113 bin kişiyi listeden çıkardık. İki gün erişim sağlayan terörist olmaz en az 3 gün gerekli.





28 Aralık 2017…..11bin kişi masummuş MORBEYİN SKANDALINI yeni tespit pardon listeden çıkartıyoruz.





27 Mart 2018…….15 bin kişiyi daha çıkartıyoruz çünkü Yargıtay USER ID tespiti yoksa kişiler cezalandırılamaz’ dedi.





25 Eylül 2018……40 bin daha çıkartıyoruz çünkü bir gsm şirketi teknik verileri yanlış tuttu.





Yine söyleyelim liste yargılaması sahtekarlığın diğer adıdır.





Bylock isnatlarıyla yargılanlara tavsiyemiz İKRAR TELKİNLERİNE İTİBAR ETMEYİN, DELİLLERİNİZİ TAM TOPLATIN VE KAYITLARDA UYUM VAR MI ARASTIRIN.





Bylock rezaletinden, saçmalığından ve deliliğinden kurtulmanın yolu AHİM’le uyumlu 15 Temmuz öncesi dijital delillere dair içtihada dönüş yapmaktır.





Bu nedir; hukuka uygun elde edilmek kaydıyla içeriğinde suça konu yazışma varsa ve icrai hareketlere girişilmişse kişi ancak o zaman cezalandırılabilir. Bir akıllı telefon uygulamasının bizzat kendisi suç kabul edilemez.





Bylock isnatlarıyla yargılanan kişiler; 40 bin kişi içinde bende varmıyım, kayıtlarımda hata var mı diye bu haberi ek yaparak mahkemeye dilekçe versinler. HATALI VE ŞÜPHELİ KAYITLAR HÜKME ESAS ALINAMAZ.