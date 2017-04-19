Samanyolu Haber /Gündem / HSBC saldırganı memur olarak çalışırken yakalandı /19 Nisan 2017 15:07

HSBC saldırganı memur olarak çalışırken yakalandı

2003 yılında İstanbul'daki HSBC Bankasına düzenlenen bombalı saldırıdan aranan El Kaide üyesi, Çankırı'da imamlık yaparken yakalandı

SHABER3.COM

2003 yılında İstanbul Levent'te HSBC Bankası önünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili El Kaide üyeliğinden aranan şahıs, Çankırı'da bir köyde vekil imamlık yaparken yakalandı.

2003 yılında İstanbul Levent’te HSBC Bankası önünde 27 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili El Kaide'ye üye olmaktan aranan şahıs, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir köyde vekil imamlık yaptığı sırada yakalandı.

Ilgaz İlçe Jandarma ekiplerine gelen bilgiler doğrultusunda dün akşam saatlerinde ilçe merkezine bağlı Alıç köyünde vekil imamlık yaptığı tespit edilen Z.Ç., köyde yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, şahsın 2003 yılında İstanbul’da HSBC banka patlamasında olaya karıştığı ve ardından yapılan mahkeme sonucu serbest kaldıktan sonra Afganistan’a giderek terör örgütü El Kaide’ye üye olduğu belirlendi.

Daha sonra Afganistan’dan sınır dışı edilerek Türkiye’ye giriş yapan Z.Ç. hakkında, ülkeye girişinden sonra savcılık tarafından ‘El Kaide’ye üye olmak’ suçundan dava açıldı. Davanın sonuçlanmasının ardından Z.Ç., Ilgaz ilçesinde bir köyde vekil imamlık yaptığı anlaşılarak gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde Ilgaz Adliyesine çıkarılan Z.Ç., mahkemede HSBC Bankası patlamasına karıştığını itiraf ederken, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.
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