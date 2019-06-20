Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı 6 ay önce genelge yayınlamış: Soruşturma açılacak mı? /20 Haziran 2019 09:23

İçişleri Bakanlığı 6 ay önce genelge yayınlamış: Soruşturma açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı, 6 ay önce 81 ilin valiliklerine "Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacak...” diye genelge göndermiş

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan The Marmara oteli hakkında İçişleri Bakanlığı'na 6 ay önce yayınladığı genelgeyi hatırlattı. 
 
Bakanlık tarafından 6 ay önce 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede "Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacak...” denmişti.

Beki'nin "Binali Bey'den özür açılımı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

İçişleri Bakanlığı soruşturacak mı?

İsmail Küçükkaya açıkladı, İmamoğlu’yla görüşmeye gittiği otele yüklüce bir tazminat davası açacaklarmış. Güvenlik kamerası görüntüleri yasadışı olarak sızdırılıp yayınlatıldığı için...

İçişleri Bakanlığı da 6 ay önce 81 ilin valiliklerine genelge göndermişti. Bu tür görüntüleri veren, elde eden ve kullananlar hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatılacaktı.

“Bakanlık duyurdu! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma” başlığıyla büyük haber olmuştu.

Buyurun Sabah’tan okuyalım:

“İçişleri Bakanlığı, kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyada paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla genelge yayımladı. Elde edilen görüntülerin paylaşılması, yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılması ve ifşasının önlenmesi amacıyla bina, apartman, kamu ve özel sektör yöneticileri ile şoför esnafı bilgilendirilecek ve uyarılacak. Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacak...”

Görelim bakalım!
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