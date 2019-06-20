AKP'li Kayyımın yönettiği İBB eliyle gözdağı

İstanbul’da 31 Mart’ta yapılan seçimin iptali sonrasında başkanlık makamına kayyım olarak atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinin ve personelinin AKP adayı Binali Yıldırım’a lojistik destek vermesine göz yumuyor. Propaganda ekibi tümüyle belediye çalışanlarından oluşurken, çalışmalarda İSPARK’ın kiralık araçları, iletişim merkezinde basılan broşürler ve dar gelirli vatandaşlar için kullanılması gereken yardım kolileri kullanılıyor.





Seçime günler kala anketlerde İmamoğlu’nun önde görülmesi AKP’de teyakkuza neden oldu. Kalan dört günü seçmenle yüzyüze görüşmeler yaparak oy artışı sağlamayı uman AKP’nin seçim çalışmalarına en büyük destek İBB’den geliyor. Mitinglerde dağıtılan şapkalar, kumanya paketleri ve miting alanlarına kitlelerin taşınması için İBB servislerinin ve İETT otobüslerinin kullanılmasını yıllardır bilinen bir durum. Ancak seçim propaganda çalışmalarında İBB personelinin kullanılması, tanıtım afişleri, pankartlar, tanıtımda kullanılan araçlar ve yardım kolilerinin belediye iştirakleri tarafından karşılanması “Yok artık” dedirtecek boyutlara ulaştı.





İBB’nin Yıldırım lehine yapacağı propaganda ekibinin başında Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde belediyenin çatı katındaki eğitim salonunda kendisine bağlı tüm müdürleri toplantıya davet eden Duran, propaganda faaliyetlerinde izlenecek yol haritası ve dikkat edilmesi gereken konular üzerinde brifing verdi. Kültür A.Ş’de müdür yardımcıları Bahattin Aydın, Rabia Babacan koordinasyonundaki ekiplerin başına İbrahim Akkurt, Veysel Alptekin, Mustafa Meriç, Serhan Coşkun, Yaşar Ahıskalı, Cemalettin Akdoğan, Cüneyt Gezer, Servet Karal, Cihan Duran ve Servet Çetin görevlendirildi.





‘Gözümüz üzerinizde’

Evleri ziyaret edecek ekipler dörder kişiden oluşacak. Propaganda çalışmalarında İSPARK tarafından kiralanmış hepsi YT plakalı beyaz Renault araçlar kullanılacak. Ziyaret edilecek evler, belediyenin yardım dağıttığı yardıma muhtaç aileler ile engelliler ve kadın koordinasyon merkezine kayıtlı aileler olarak belirlendi. Bu ailelerin listesi hazırlanarak ekiplere taksim edildi. Evlerin kapısı çalınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yıldırım’ın selamları iletilecek ve İBB’nin Sütlüce’deki iletişim merkezinde bastırılmış broşürler ile yardım paketleri verilecek. Böylece İBB’den yardım alan ailelere “gözümüz üzerinizde, AKP’ye oy vermezseniz yardımlarınız kesilebilir” mesajı verilecek.

Ev ziyaretlerinde bulunacak personelin çoğu Kültür A.Ş’de çalışan ve kadro bekleyen personelden oluşuyor. Onun dışında basın yayın ve belediye tiyatrolarına bağlı personel de bu işe destek olacak.



