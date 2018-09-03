Samanyolu Haber /Gündem / Mizah dergisi sahibi Çağın Türker, uğradığı yumruklu saldırı sonrası hayatını kaybetti /03 Eylül 2018 22:39

Mizah dergisi sahibi Çağın Türker, uğradığı yumruklu saldırı sonrası hayatını kaybetti

Çağın Türker, bir balıkçıda tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Tartışma sırasında yüzüne yumruk darbesi alan ve bilincini kaybeden Türker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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İstanbul'da, mizah dergisi sahibi Çağın Türker, tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürüldü. Karaköy'de meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Karaköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda Çağın Türker, akşam yemeği için gittiği restoranda, başka bir masada oturanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözlü başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çağın Türker dışarı çıkmasının ardından onu takip eden şüphelilerle metro durağı önünde bir kez daha karşılaştı. Burada yumruklanan Çağın Türker'in yere düşerken başını merdivenlere çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.


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