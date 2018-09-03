İsraf diz boyu... Boğazı katlettiler, milyonlarca lira harcadılar şimdi iptal ettiler

stanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Martı Projesi’ni, Kabataş Fındıklı sahili yok edildikten ve deniz betonla doldurulduktan sonra iptal etti. Projenin Fındıklı’daki tanıtım ofisinde bulunan belediye çalışanı, Martı şeklindeki iskele ve yeraltı galerileri projesinin iptal edildiğini peyzaj çalışmalarının ardından meydanın açılacağını söyledi.





Politeknik’te yer alan habere göre, bilim insanlarının ve meslek insanlarının uyarılarına, İstanbul halkının tepkilerine rağmen projede ısrar eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi geriye doldurulmuş bir Boğaz, tahrip edilmiş bir sahil ve devası beton alan bıraktı. Kamu zararının hesabını kimin vereceği ise meçhul.





Proje iki yıllık çalışma sonrası denize yapılan beton iskelelerin ardından iptal etti.





Dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ‘ustalık dönemi eserim’ diyerek seçim reklamı yaptığı projeye milyonlarca TL’lik kamu harcaması yapıldı, halkın parası çöpe gitti. Haberde “Projeye danışmanlık yapan, vereceği zararlara rağmen projeyi meşrulaştıran, mesleki sorumluluklarına sahip çıkmayan mühendisler, mimarlar da suça ortak oldu” ifadeleri yer aldı.









Proje başladığından bugüne Kabataş’ta deniz dolgusu yapılarak ve kıyı tahrip edilerek beton iskeleler yapıldı. Kabataş kıyısına geri dönüşü olmayan zararlar verildi. İki yıl, halkın ulaşım hakkı gasp edildi. Hafriyat çalışmaları yapıldı, imalat sürecinde binlerce metreküp beton kullanıldı. Projenin reklam çalışmaları için binlerce TL’lik harcamalar yapıldı. Kabataş betona boğuldu, bilim insanları ve meslek insanları haklı çıktı. Projede ısrar eden İBB kamuyu uğrattığı zarara uğrattı.

Proje mimarı Hakan Kıran, projenin yaratacağı sorunları dile getiren, Kabataş’a ve İstanbul’a vereceği zararları anlatan, mesleki sorumluluk hatırlatması yapan, projeyi eleştiren ve durdurmak için mücadele eden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı Sami Yılmaztürk, yine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı, inşaat mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Cihan Uzurçarşılı Baysal, Politeknik ve Politeknik YK Başkanı inşaat mühendisi Ersin Kiriş hakkında dava açmıştı. Politeknik YK Başkanı Ersin Kiriş’in beraat ettiği İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Martı Projesi’nin, topluma mal olmuş ve her kesimi ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje olduğunu, kamunun eleştiri hakkı bulunduğunu ve Kıran’ın katlanma yükümlülüğü olduğunu belirtmişti.



