Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıta bir haftada 4. zam /03 Eylül 2018 22:47

Akaryakıta bir haftada 4. zam

Benzinin litresine 51 kuruş, motorinin litresine 56 kuruş, LPG otogazın litresine 28 kuruş zam geldiği bildirildi.

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Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu.


Benzine gelen zammın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi nedeniyle pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi.

Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarında aşırı yükselme yaşanınca 24 Haziran seçimlerinden önce sabitlenmişti. Bu kapsamda zamlar, ÖTV’den düşürülerek tüketiciyi doğrudan etkileyen pompa fiyatına yansıtılmıyordu. Ancak bayram tatili öncesinde bu uygulamaya son verildiği duyurulmuş, daha sonra akaryakıta yapılan ortalama yüzde 9’luk zam pompa fiyatına yansıtılmıştı.


EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre ÖTV’deki düzenleme tekrar uygulamaya konuldu.
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