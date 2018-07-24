MİT'çi Mehmet Eymür cezaevine girecek

MİT Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür 'e 1995 yılında gizli bir operasyon için farklı bir isimle pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenlendi. Eymür emekliye ayrılınca bu kimlikleri evindeki kütüphaneye koydu. 2011'de başka bir soruşturmayla ilgili evi aranınca kimlikler bulundu ve hakkında ‘Sahtecilik' suçlamasıyla dava açıldı. 6 yıl süren davada, Eymür 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkeme de geçen hafta ceza kararını onadı. Eymür'den, cezaevine girmek için 10 gün içinde teslim olması istendi.





Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan Eymür, kimliklerin kendisinden geri istenmediğini belirterek, “Dünyadaki bütün istihbarat servisleri, elemanlarına gizli görevler için farklı isimlerle kimlik verir. Gizli faaliyetlerde değişik kimlik ve mesleklere bürünmek, istihbaratın doğası gereğidir. Ben terörle mücadele yasasına göre, yeni bir kimlikle yaşama, hatta estetik ameliyat olup fiziki görünümümü bile değiştirme hakkına sahibim. Hayati tehlike nedeniyle devlet tarafından da korunuyorum. Ceza çıkınca temyize başvurdum ama İstinaf Mahkemesi kararı onadı. Üst hukuk yolu da yok. 75 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var. Ceza İnfaz Kanunu gereği bu cezayı konutumda çekmek için başvuruda bulunacağım” dedi.