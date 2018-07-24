Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan hakkında PKK mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmalara yönelik sözleri nedeni ile soruşturma başlattı.





HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında PKK'li Mehmet Yakışır'ın cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle, HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında ise PKK'li Devran Baysal'ın cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.



