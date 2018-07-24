Samanyolu Haber /Gündem / Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı /24 Temmuz 2018 09:52

Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

PKK mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında soruşturma başlatılmıştı

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan hakkında PKK mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmalara yönelik sözleri nedeni ile soruşturma başlattı.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında PKK'li Mehmet Yakışır'ın cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle, HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında ise PKK'li Devran Baysal'ın cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı Sonraki Haber >>

Ahmet Şık’a kürsüde saldırı

Ahmet Şık’a kürsüde saldırı

Kardeşliğin Kerameti

Kardeşliğin Kerameti

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:00