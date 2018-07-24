Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da ekmeğe büyük zam! /24 Temmuz 2018 10:23

İstanbul'da ekmeğe büyük zam!

İstanbul'da ekmeğe zam geldi fakat bu zam duyurulmadı! İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı ekmek 1.50 TL'ye satılmaya başlandı. Fırıncılar Odası'na bağlı olanlar ise ilerleyen günlerde zam yapacaklarını belirtti.

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Ekmek fiyatlarına gizli zam geldi. İstanbul ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin ekmeğe 25 kuruşluk bir zammın geldiğini ve 1,25 lira olan ekmek fiyatının 1,50 TL’ye çıktığını söyledi.

Sozcu gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre, İstanbul ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin yaptığı açıklamada ekmeğe zam geldiğini söyledi. Çetin, “Fırıncılar İstanbul’da ikiye ayrılıyor. İstanbul Ticaret Odası’na üyeler ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yaptı. Esnaf odası olarak biz de ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz” dedi.

MALİYETLER YÜKSELDİ

Un çuvalının 70 liradan 90 liraya çıktığını söyleyen İstanbul ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Un fiyatları çok zamlandı. Biz de ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık. Ayrıca maliyetlerimizde fazlasıyla arttı.” dedi.

1,5 TL OLDU

İstanbul’un bazı semtlerinde ekmek 1.5 TL’ye satılmaya başlandı. Örneğin Şişli, Osmanbey ve Feriköy’de ekmek bazı fırınlarda 1.5 TL’ye satılıyor.
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